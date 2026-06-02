Resmen imzayı attı! İşte Domenico Tedesco'nun yeni takımı

Serie A ekiplerinden Bologna, Domenico Tedesco’nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Cevdet Berker İşleyen

İtalya Serie A takımlarından Bologna, teknik direktörlük görevine son olarak Fenerbahçe’de çalışan Domenico Tedesco’nun getirildiğini duyurdu. İtalyan ekibi, Tedesco ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Serie A’da geçtiğimiz sezonu 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle tamamlayan Bologna, ligi 8. sırada bitirmişti.

Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında 28’i Trendyol Süper Lig, 10’u UEFA Avrupa Ligi, 5’i Ziraat Türkiye Kupası ve 2’si Türkiye Süper Kupa olmak üzere toplam 45 karşılaşmada görev yaptı. İtalyan teknik adam, bu süreçte maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.

