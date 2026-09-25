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Resmi açıklama geldi! Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı

Çorum FK’da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Yılmaz, Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK’nın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Resmi açıklama geldi! Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı
Cevdet Berker İşleyen

Çorum FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ın getirildiğini duyurdu. Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Yılmaz, böylece teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

ÇORUM FK’DA BURAK YILMAZ DÖNEMİ

Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. Kulüp, takımın başına futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Burak Yılmaz’ın getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK’da görev yapan Yılmaz, Çorum FK ile birlikte kariyerindeki beşinci teknik direktörlük deneyimine adım attı.

Resmi açıklama geldi! Burak Yılmaz Süper Lig e geri döndü: İşte yeni takımı 1

BEŞİKTAŞ’TA BAŞLADI

Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından teknik ekibe dahil olan Burak Yılmaz, 6 Temmuz 2023’te Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladı. 6 Ekim 2023’te geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Yılmaz, 10 Kasım 2023’e kadar siyah-beyazlı takımın başında kaldı.

Beşiktaş’ta 6 karşılaşmada takımın başında yer alan Yılmaz, daha sonra Kayserispor’un teknik direktörü oldu.

Resmi açıklama geldi! Burak Yılmaz Süper Lig e geri döndü: İşte yeni takımı 2

KAYSERİSPOR’DA 21 LİG MAÇI

Burak Yılmaz, Kayserispor’da iki ayrı dönemde görev yaptı. 2023-24 sezonunda 15, 2024-25 sezonunda ise 6 Süper Lig maçında sarı-kırmızılı ekibi çalıştırdı.

Yılmaz, Kayserispor’daki toplam 21 lig maçında 0,90 maç başına puan ortalaması yakaladı.

KASIMPAŞA’DA 16 KARŞILAŞMA

2025 yılının başında Kasımpaşa’nın başına geçen Burak Yılmaz, lacivert-beyazlı ekiple 16 maça çıktı.

Yılmaz’ın Kasımpaşa dönemindeki maç başına puan ortalaması 1,38 olarak kayıtlara geçti.

Resmi açıklama geldi! Burak Yılmaz Süper Lig e geri döndü: İşte yeni takımı 3

GAZİANTEP FK’DA İKİ FARKLI DÖNEM

Burak Yılmaz’ın teknik direktörlük kariyerindeki duraklardan biri de Gaziantep FK oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, kulüpten ayrıldıktan yalnızca 4 gün sonra yeniden takımın başına geçti.

Gaziantep FK’da toplam 32 karşılaşmada görev yapan Yılmaz, iki farklı dönemde 1,06 ve 1,81 maç başına puan ortalamaları elde etti.

Çorum FK ile yeni bir döneme başlayan Burak Yılmaz, kariyerindeki beşinci teknik direktörlük deneyiminde takımın başında yer alacak.

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Süper Lig Burak Yılmaz
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