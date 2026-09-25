Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sözleri! Ne konuştuklarını açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İspanya Süper Kupası'nın tanıtım organizasyonunda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yan yana oturmasıyla ilgili konuştu. İki başkanın samimi görüntüsü dikkat çekerken Özbek, uzun yıllara dayanan tanışıklıklarına vurgu yaptı.

ÖZBEK'TEN AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI

İspanya Süper Kupası'nın tanıtımında protokol gereği Aziz Yıldırım ile aynı masada yer alan Dursun Özbek, iki başkanın yan yana görüntülenmesinin ardından kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Aziz Yıldırım ile 2014 yılından bu yana tanıştıklarını belirten Özbek, karşılaştıklarında selamlaşmalarının ve varsa sorunları konuşmalarının doğal olduğunu dile getirdi.

"ELBETTE SELAM VERECEĞİZ"

Dursun Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İspanya Süper Kupası tanıtımında protokolde Aziz Başkan ile yan yana oturuyordum. 2014 yılından beri Aziz Başkan ile tanışıklığımız var. Elbette yan yana geldiğimiz zaman selam vereceğiz, sorunlarımız varsa konuşacağız."

"ÇOK ZORLU VE ÇETİN BİR LİG OLACAK"

Galatasaray Başkanı, iki kulüp arasındaki rekabetin bu buluşmadan etkilenmeyeceğini de vurguladı. Özbek, yeni sezonda şampiyonluk mücadelesinin oldukça çekişmeli geçeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum, 2026-27 sezonunun çok zorlu ve çok çetin bir lig olacağı gerçeğini değiştirmez. Tüm kulüplerin şampiyonluk arzusu var."