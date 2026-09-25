Juventus Vlahovic'i sattığına bin pişman! Hepsini solladı

Beşiktaş’ın sezon başında Juventus’tan kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla İtalya’da yeniden konuşulmaya başladı. Sırp santrfor, kısa sürede attığı gollerle dikkat çekici bir başlangıca imza attı.

VLAHOVIC’TEN 5 GOLLÜK BAŞLANGIÇ

Süper Lig’de Çorum FK karşısında hat-trick yapan Vlahovic, Fenerbahçe ve Amedspor karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, böylece Beşiktaş formasıyla toplam 5 gole ulaştı.

JUVENTUS’UN HÜCUMCULARINI GERİDE BIRAKTI

İtalya’da yayın yapan TuttoJuve, Vlahovic’in Beşiktaş’taki performansını öne çıkardı. Juventus’un hücum hattında bulunan Kolo Muani, Woltemade, Conceiçao ve Alajbegovic’in toplam gol sayısının 4’te kaldığı belirtilirken, Vlahovic’in tek başına 5 gole ulaşması dikkat çekti.

Sırp golcünün Juventus’tan ayrılmasının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere Beşiktaş formasıyla kısa sürede sahada yanıt verdiği ifade edildi.