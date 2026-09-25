Juventus Vlahovic'i sattığına bin pişman! Hepsini solladı

Beşiktaş’ın sezon başında Juventus’tan kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla İtalya’da yeniden konuşulmaya başladı. Sırp santrfor, kısa sürede attığı gollerle dikkat çekici bir başlangıca imza attı.
Süper Lig’de Çorum FK karşısında hat-trick yapan Vlahovic, Fenerbahçe ve Amedspor karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, böylece Beşiktaş formasıyla toplam 5 gole ulaştı.
İtalya’da yayın yapan TuttoJuve, Vlahovic’in Beşiktaş’taki performansını öne çıkardı. Juventus’un hücum hattında bulunan Kolo Muani, Woltemade, Conceiçao ve Alajbegovic’in toplam gol sayısının 4’te kaldığı belirtilirken, Vlahovic’in tek başına 5 gole ulaşması dikkat çekti.
Sırp golcünün Juventus’tan ayrılmasının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere Beşiktaş formasıyla kısa sürede sahada yanıt verdiği ifade edildi.
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