Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının Hollandalı hakemi için UEFA'ya başvurdu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzeň FK deplasmanında 0-0 berabere kalmıştı.



Maçın 90+4. dakikasında ise Jhon Duran, şortundan çekilerek düşürülmüş, VAR'ın uyarısına rağmen Hollandalı hakem Allard Lindhout penaltı vermemişti. Maçın kaderini değiştiren hakem kararına herkes tepki göstermişti.



FENERBAHÇE UEFA'YA BAŞVURDU

Hollandalı hakem için Fenerbahçe UEFA nezdinde çalışma başlattı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"