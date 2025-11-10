SPOR

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının Hollandalı hakemi için UEFA'ya başvurdu

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında Jhon Duran’ın ceza sahasında düşürülmesine rağmen, maçın hakemi Allard Lindhout VAR uyarısına rağmen penaltı vermemişti. Büyük tepki çeken kararın ardından Fenerbahçe harekete geçti. Fenerbahçe, Hollandalı hakem Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı.

Metin Yamaner

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzeň FK deplasmanında 0-0 berabere kalmıştı.
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının Hollandalı hakemi için UEFA ya başvurdu 1
Maçın 90+4. dakikasında ise Jhon Duran, şortundan çekilerek düşürülmüş, VAR'ın uyarısına rağmen Hollandalı hakem Allard Lindhout penaltı vermemişti. Maçın kaderini değiştiren hakem kararına herkes tepki göstermişti.
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının Hollandalı hakemi için UEFA ya başvurdu 2

FENERBAHÇE UEFA'YA BAŞVURDU

Hollandalı hakem için Fenerbahçe UEFA nezdinde çalışma başlattı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Kamuoyuna Duyuru
Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Anahtar Kelimeler:
UEFA fenerbahçe
