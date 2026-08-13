Resmi açıklama geldi! İspanya Süper Kupası İstanbul'da oynanacak

İspanya Süper Kupası'nın 2027 yılındaki adresi İstanbul olacak. İspanya Futbol Federasyonu, dört büyük takımın mücadele edeceği organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Turnuvanın 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ARDA GÜLER GELİYOR

Organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico de Madrid karşı karşıya gelecek. Dört takımın mücadele edeceği İspanya Süper Kupası maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyor.

İspanya'nın önde gelen kulüplerini İstanbul'da buluşturacak turnuva, Türk futbolseverlere Avrupa futbolunun yıldızlarını yakından takip etme fırsatı sunarken Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler de bu turnuva da boy gösterecek isimler arasında yer alacak.

YARI FİNALDE RAKİPLER BELLİ OLDU

2027 İspanya Süper Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu. İlk yarı final mücadelesinde Real Sociedad ile Real Madrid karşılaşırken, diğer eşleşmede Barcelona ile Atletico de Madrid kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmaların ardından finale yükselen iki ekip, kupayı kazanmak için İstanbul'da sahaya çıkacak.

İSTANBUL ULUSLARARASI SPORUN MERKEZİNDE

Son yıllarda Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a taşınması, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunu güçlendirecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Real Madrid, Barcelona, Atletico de Madrid ve Real Sociedad gibi Avrupa futbolunun önemli ekiplerinin aynı hafta içerisinde İstanbul'da mücadele etmesi, organizasyona olan ilgiyi de artırması beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesine ilişkin sürecin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.