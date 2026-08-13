SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Süleyman Seba, vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 12. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Süleyman Seba, vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Cevdet Berker İşleyen

Anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil katıldı.

Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, divan ve kongre üyeleri ile Seba’nın ailesi ve sevenleri yer aldı.

Süleyman Seba’nın kabri başında gerçekleştirilen anma töreni, duaların okunmasının ardından sona erdi.
Törenin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ve Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret etti.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 17 kişilik aday kadrosu belli olduA Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 17 kişilik aday kadrosu belli oldu
Voleybolda 2026 - 2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştiVoleybolda 2026 - 2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.