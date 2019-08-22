Restoranda kendisine güldüklerini iddia ettiği kişilere topuklu ayakkabısıyla saldırdı

Olay, Galler bölgesinin Wrexham şehrinde ünlü bir restoran zincirinde meydana geldi.

3 arkadaş oturup yemek yedikleri sırada restorana bir çift giriş yaptı. Kay Marie Brown (25) restorana girer girmez kapının solunda oturan 3 arkadaşa topuklu ayakkabısıyla saldırdı. Ona hemen erkek arkadaşı ve Luke Anthony Bednarek (27) da katıldı. Başına topuklu ayakkabı darbesi alan gençlerden birinin kafasından kan aktığı görüldü. Polis, restorandakilere saldıran çifti gözaltına alırken, çiftin daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alındığı bildirildi.

Kadının, restoranda oturanların kendisine güldüğünü ve bu yüzden onlara saldırdığı iddia edildi.

(DHA)

