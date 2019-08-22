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Restoranda kendisine güldüklerini iddia ettiği kişilere topuklu ayakkabısıyla saldırdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2019 19:27 | Son Güncelleme

Galler’de bir kadın, restoranda yemek yiyen 3 kişiye kendisine güldükleri iddiasıyla topuklu ayakkabı ile saldırdı. Kadına, erkek arkadaşı da katılınca kavga büyüdü. O anları, restoranın güvenlik kamerası kaydetti.

Olay, Galler bölgesinin Wrexham şehrinde ünlü bir restoran zincirinde meydana geldi.

3 arkadaş oturup yemek yedikleri sırada restorana bir çift giriş yaptı. Kay Marie Brown (25) restorana girer girmez kapının solunda oturan 3 arkadaşa topuklu ayakkabısıyla saldırdı. Ona hemen erkek arkadaşı ve Luke Anthony Bednarek (27) da katıldı. Başına topuklu ayakkabı darbesi alan gençlerden birinin kafasından kan aktığı görüldü. Polis, restorandakilere saldıran çifti gözaltına alırken, çiftin daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alındığı bildirildi.

Kadının, restoranda oturanların kendisine güldüğünü ve bu yüzden onlara saldırdığı iddia edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
galler kadın kavga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
toplu ayakkabı da ne olaki! silah gibi bir şey mi?
Kız tam bir piskopat
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