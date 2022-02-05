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Restoranıyla Mardin'in "Balıkçı Azize"si oldu

05.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et yemeklerinin yoğun tüketildiği bir bölgede KOSGEB ve mikrokrediden aldığı destekle balık restoranı açan Süheyla Dağ: - "İşimi severek yaptığım için bazı müşterilerimiz bana Türkan Şoray'ın bir filminden esinlenerek 'Balıkçı Azize' diyor" - "Balığı beğendirmek için kılçığını cımbızla ayıklıyoruz. Kuşbaşı gibi pişirince müşteriler balığı sevmeye başladı. Levrek sote ve çökertme, fileto balıklar, damak tadına uygun olacak her şeyi yapmaya çalışıyoruz"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'de devlet desteğiyle balık restoranı açan, müşterilerinin "Balıkçı Azize" diye hitap ettiği Süheyla Dağ, pişirdiği taze balıklarla müşterilerini ağırlıyor.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle balık restoranı açan Dağ, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan aldığı mikrokredi ile de işini büyüttü.

İş yerinde eşi, 2 çocuğuyla beraber 7 kişiyi istihdam eden Dağ, İzmir ve Samsun'dan gelen taze balıklarla müşterilerini ağırlıyor, ayrıca evlere servis yapıyor.

Dağ, AA muhabirine, Ömerli ilçesinde doğduğunu, daha sonra Nusaybin'e gelin gittiğini söyledi.

Bir süre ailesiyle Bursa ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşadıklarını, burada eşinin restoranlarda, kendisinin de hastane yemekhanesinde çalıştığını anımsatan Dağ, daha sonra döndüğü memleketinde işsiz kaldığını belirtti.

"Ne yapabilirim diye düşünürken KOSGEB'i duydum. Araştırdım, öğrendim ve 15 gün boyunca kursa gittim, belgemi aldım" ifadelerini kullanan Dağ, belgeyi aldıktan sonra destek başvurusunun kabul edilmesiyle önce Ömerli ilçesinde, sonra da taşındıkları merkez Artuklu'da balık restoranı açtığını kaydetti.

- Bölgede balığı sevdirmek zor oldu

Salgın döneminde zorlandıklarını, sonra mikrokredi desteğiyle aldıkları motosiklet ile evlere servise başladıklarını anlatan Dağ, böylece işini ilerlettiğini ifade etti.

Et yemeklerinin yoğun tüketildiği bir bölgede balığı sevdirmenin zor olduğunu dile getiren Dağ, bunu başardığı için mutlu olduğunu aktararak, "Balığı beğendirmek için kılçığını cımbızla ayıklıyoruz. Kuşbaşı gibi pişirince müşteriler balığı sevmeye başladı. Levrek sote ve çökertme, fileto balıklar, damak tadına uygun olacak her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kalamar ve karides de kabul gördük. Şu an gayet memnun insanlar."

- "Asla pes etmedim"

Devletten destek almaya devam edeceğini ve işini geliştirmek istediğini ifade eden Dağ, müşterilerine en güzel, temiz ve taze şekliyle balık sunmaya çalıştığını anlatarak, şöyle dedi:​​​​​​​

"İşimi severek yaptığım için bazı müşterilerimiz bana Türkan Şoray'ın bir filminden esinlenerek 'Balıkçı Azize' diyor. Gelenleri müşteri değil de evdeki bir misafir gibi ağırlamaya çalışıyorum. Çok yorulduğum zamanlar oldu. Ama asla pes etmedim. Bir gün olacak, tutturacağız ve balığı kabullendireceğiz dedim. İnandığım gibi oldu."

Dağ'ın eşi Kazım Dağ da eşinin işlerine yardımcı olduğunu, Mardin'e bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Müşterilerden Ali İrfanoğulları ise balık yemeğini sevdiğini dile getirerek, "Kadın girişimci olarak Dağ'ı takdir ediyoruz. Balıkları güzel. Mekan da temiz." dedi.

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