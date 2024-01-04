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Restorasyondaki Selimiye Camisi geçen yıl çok sayıda ziyaretçi çekti

04.01.2024 11:52 | Son Güncelleme:
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Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Selimiye Camisi, geçen yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi çekti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021'in kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar devam ediyor.

Mimar Sinan'ın ustalık eserinin geleceğe güvenle taşınması amacıyla iç ve dış mekanda etap etap yürütülen çalışmalar esnasında cami, ibadete ve ziyarete açık tutuluyor.

Restorasyonda olmayan kısımları ziyarete açık olan Selimiye Camisi, çok sayıda ziyaretçi çekti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan caminin kent turizminin en önemli değeri olduğunu söyledi.

Camideki restorasyon çalışmalarının ziyaretçi sayısını etkilemediğine dikkati çeken Soytürk, "Caminin restorasyonuna tanıklık etmek bir şans. Özellikle mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin çalışmaları görmek için camiyi ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu süreçte minarelerin dışındaki iskelelere hayranlıkla bakan mimar adaylarını gördük." dedi.

Soytürk, Edirne'ye gelen turistlerin camiyi ziyaret etmeden kentten ayrılmadığını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlemesi yapılan Selimiye Meydanı ile caminin bir bütünlük oluşturduğunu anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Camideki restorasyon çalışmaları ibadet ve ziyarete açık devam ediyor. 2023 yılında yaklaşık 5 milyon turistin Selimiye'yi ziyaret ettiğini değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme camiden görevli din ve güvenlik görevlilerinden edinilen bilgi kapsamında gerçekleşiyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın memleketlerine geldikleri yaz aylarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Bununla birlikte Edirne'nin İstanbul'a yakın bir konumda olması ve buradan gelen misafirlerimiz Selimiye'nin ziyaretçi sayısında önemli bir yere sahip.

Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler için Selimiye Camisi önemli bir turizm destinasyonu. Mimar Sinan'ın başyapıtı olan Selimiye'yi restorasyonuyla gözlemlemek çok büyük bir ayrıcalık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlemesi yapılan Selimiye Meydanı da ayrı bir destinasyon oldu. O meydandan Yemiş Kapanı Hanı'nın kalıntıları arasında yürümek Selimiye'yi uzaktan temaşa etmek çok ayrı bir duygu."

Soytürk, kentin turizm potansiyeli arttıkça Selimiye'yi ziyaret eden turist sayısının daha da artacağını dile getirdi.

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