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Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı

02.06.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapsamlı restorasyondan geçirilen Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı da tamamlandı.

Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı

Alem, restorasyon kapsamında yerinden sökülmüştü. Onarım gereken yerlerine müdahale edilmesi sonrası alemin altın varak kaplaması yapıldı.

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri"nin ana kubbe kurşun seriminin tamamlanması sonrası, 29 parçadan oluşan alemin montajına 3 hafta önce başlandı.

Parçalar kubbeye eğimli merdiven aracılığıyla işçiler tarafından tek tek taşındı.

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığında, 6 metre 30 santimetre yüksekliğindeki alemin montajı tamamlandı.

Caminin içerisinde ve dışarısında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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restorasyon alem kubbe

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