Reyhanlı'daki terör saldırısında kocasını kaybeden anne, çocukları ve torunlarıyla yaşama tutunuyor

Kuday, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetleyerek, "O gün balkonda oturuyordum ve şiddetli patlama ile sarsıldık, her taraf birden karanlık oldu. Eşimin iş yerine yürüyerek vardığımda her yer mahşer yeri gibi olmuştu. Gördüğümde eşimin iş yerinden alevler yükseliyordu, onu çok aradım ama bulamadım. Çok acılar yaşadık ve içimizdeki bu feryadımız bir gün olsun dinmiyor. Bir daha böyle acılar ülkemizde yaşanmasın, askerimiz ve polisimizin ayaklarına taş değmesin inşallah." diye konuştu.

- "Ya Allah diyerek ellerimi havaya kaldırdım"

Patlama yerinde gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemediğini anlatan Kuday, şöyle devam etti:

"Ya Allah diyerek ellerimi havaya kaldırdım, eşimin cansız bedenini toprak altında gördüm ve her tarafı kan içindeydi, o anı hiç unutamıyorum. İş yerinin önünde dev bir çukur oluştu ve ikinci patlamayla insanlar ne tarafa kaçacağını şaşırmış haldeydi, sanki kıyamet kopmuş gibiydi. Bir daha hiçbir anne bu acıyı yaşamasın. Reyhanlı'daki patlamalar bizim babamızı aldı. O günden bu yana yaşadıklarımızın bir telafisi yok. Devletimize ve milletimize yanımızda durduğu ve failleri yakaladığı için teşekkür ederiz. Rabbim bizim gibi patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına sabırlar versin. İnşallah bir daha böylesine büyük acılar yaşanmaz."