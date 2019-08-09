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Reynmen albüm çıkarıyor! 'Müzik camiasından özür dilerim'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 09.08.2019 21:06 | Son Güncelleme

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, albüm çıkaracağını açıkladı.

Youtube üzerinden yayınladığı Derdim Olsun ve Ela şarkılarının klipleri milyonlarca izlenme sayısına ulaşan Reynmen, müzik sektöründe ilerlemeye karar verdi.

Reynmen Instagram'dan paylaştığı videoda, müzik camiasından özür diledi "Albüm çıkarıyorum, konser de vereceğim” açıklamasını yaptı.

Ünlü şarkıcılara göndermede bulunan Reynmen, "Tüm müzik camiasından özür dileyerek başlamak istiyorum.Çünkü albüm yapacağım haberini sizlere vermek istedim. Konser de yapacağım. Buradan beni çekemeyen sanatçı ağabeylerim ve ablalarım konserime bilet almasınlar, onlara ben göndereceğim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
reynmen yusuf aktaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sen kimsin çocuk ne sanatçılar geldi geçti merak etme sen çocukların kalbinde birisin çocukları büyüdüğü zaman seni unuturlar
fazla kibir bu, damdan düşer gibi düşersin söylemedi deme
biri şu kibirli arkadaşa şöhretin gelip geçici ama saygının kalıcı birşey olduğunu söylesin
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