Reynmen albüm çıkarıyor! 'Müzik camiasından özür dilerim'

Youtube üzerinden yayınladığı Derdim Olsun ve Ela şarkılarının klipleri milyonlarca izlenme sayısına ulaşan Reynmen, müzik sektöründe ilerlemeye karar verdi.

Reynmen Instagram'dan paylaştığı videoda, müzik camiasından özür diledi "Albüm çıkarıyorum, konser de vereceğim” açıklamasını yaptı.

Ünlü şarkıcılara göndermede bulunan Reynmen, "Tüm müzik camiasından özür dileyerek başlamak istiyorum.Çünkü albüm yapacağım haberini sizlere vermek istedim. Konser de yapacağım. Buradan beni çekemeyen sanatçı ağabeylerim ve ablalarım konserime bilet almasınlar, onlara ben göndereceğim" ifadelerini kullandı.

