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REYTİNG SONUÇLARI 25 ARALIK PAZARTESİ: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Safir, Ömer reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

26.12.2023 00:01 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 25 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi, Dağ 2 ve MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 25 Aralık reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 25 Aralık Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 25 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 25 ARALIK AÇIKLANDI MI?

25 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Ne Gemiler Yaktım 2

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

18 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ömer yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Kızıl Goncalar yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Ömer, ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.


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