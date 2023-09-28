REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Adım Farah, Dönence, Çöp Adam 27 Eylül 2023 reyting sonuçları birincisi

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 27 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında Adım Farah, Dönence, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Bergen, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 27 EYLÜL AÇIKLANDI!

27 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bergen filmi yer aldı. İkinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star reyting tablosundaki yerini aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Bergen, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Bergen, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada da Müge Anlı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BERGEN (T.S) ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ATV ANA HABER ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ADIM FARAH FOX

10 ATV GUN ORTASI ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BERGEN (T.S) ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

6 ESRA EROL'DA ATV

7 COP ADAM STAR TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 COP ADAM (OZET) STAR TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 BERGEN (T.S) ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ADIM FARAH FOX

7 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (20 EYLÜL 2023)

20 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan Türk Sineması "Dilberay", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Dilberay", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

