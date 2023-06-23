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Reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran Benim Güzel Ailem, Kısmet, MasterChef All Star, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları gecenin birincisi kim oldu?

23.06.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Haziran reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Benim Güzel Ailem, Kısmet, MasterChef All Star, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Benim Güzel Ailem, Kısmet, MasterChef All Star, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran Benim Güzel Ailem, Kısmet, MasterChef All Star, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 23 Haziran Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam ekranlara gelen Benim Güzel Ailem, Kısmet, MasterChef All Star, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 23 Haziran Cuma gününün reyting sonuçları...

23 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Haziran Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (16 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Letonya-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Eleme Karşılaşması”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Ateş Kuşları”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Letonya-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Eleme Karşılaşması”, 2.sırada “Ateş Kuşları”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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