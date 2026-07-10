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Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı!

Oyuncu Doğaç Yıldız, bir süredir aşk yaşadığı Başak Çoruh ile ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı!
Öznur Yaslı İkier

Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu Başak Çoruh'a Mısır tatili sırasında evlilik teklifinde bulunan Doğaç Yıldız, sevgilisiyle evlilik yolunda bir adım daha attı.

Yıldız ile Çoruh, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle İstanbul'da nişanlandı.

Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı! 1

Çift, yüzük taktıkları o anlara ait görüntüleri de sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı! 2

34 yaşındaki oyuncu, nişan paylaşımına, "Yaşanacaktı, yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler" notunu ekleyerek mutluluğunu dile getirdi.

Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı! 3

Doğaç Yıldız, 2006-2008 yılları arasında ekrana gelen 'İki Aile' dizisinde canlandırdığı 'Efe' karakteriyle tanınmıştı.

Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı! 4

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