Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı!

Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu Başak Çoruh'a Mısır tatili sırasında evlilik teklifinde bulunan Doğaç Yıldız, sevgilisiyle evlilik yolunda bir adım daha attı.

Yıldız ile Çoruh, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle İstanbul'da nişanlandı.

Çift, yüzük taktıkları o anlara ait görüntüleri de sosyal medya hesaplarından yayınladı.

34 yaşındaki oyuncu, nişan paylaşımına, "Yaşanacaktı, yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler" notunu ekleyerek mutluluğunu dile getirdi.

Doğaç Yıldız, 2006-2008 yılları arasında ekrana gelen 'İki Aile' dizisinde canlandırdığı 'Efe' karakteriyle tanınmıştı.