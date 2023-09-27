REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Adım Farah, Dönence, Çöp Adam 27 Eylül reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 27 Eylül Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 27 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 27 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 27 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

27 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

20 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan Türk Sineması "Dilberay", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Dilberay", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

