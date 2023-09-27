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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Adım Farah, Dönence, Çöp Adam 27 Eylül reyting birincisi kim?

27.09.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 27 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında Adım Farah, Dönence, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Bergen, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 27 Eylül Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 27 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 27 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 27 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

27 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting sonucu

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

20 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan Türk Sineması "Dilberay", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Dilberay", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

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