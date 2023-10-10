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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Yabani, Üç Kız Kardeş 10 Ekim reyting birincisi kim?

10.10.2023 22:55 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 10 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında Aile, Yabani, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi, Hükümet Kadın gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ekim reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Ekim Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 10 Ekim Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 10 Ekim Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 10 EKİM AÇIKLANDI MI?

10 Ekim Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

3 Ekim Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada "Yabani", 2. sırada "Esra Erol'da", 3.sırada "Manchester United-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Manchester United-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 2.sırada "Yabani", 3.sırada "Masterchef Türkiye All Star" yer aldı.

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