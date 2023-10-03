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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Yabani, Üç Kız Kardeş 3 Ekim reyting birincisi kim?

03.10.2023 23:24 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 3 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında Aile, Yabani, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmaz, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star, Deliha 2 gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Ekim reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 3 Ekim Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 3 Ekim Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 3 Ekim Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 3 EKİM AÇIKLANDI MI?

3 Ekim Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Eylül Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında FOX'un iddialı yeni projelerinden Yabani dizisi yer aldı. İkinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star reyting tablosundaki yerini aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada da Müge Anlı yer aldı.

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