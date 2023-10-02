REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Bambaşka Biri, Ömer, Safir 2 Ekim reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 2 Ekim Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 2 Ekim Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 2 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 2 EKİM AÇIKLANDI MI?

2 Ekim Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

25 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye All Star yer aldı. ATV'nin dizisi Safir ikinci sırada, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sırada reyting tablosunda yerini aldı.

AB'de ise birinci sırada TV8'in reyting rekortmeni yarışması Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Bambaşka Biri, üçüncü sırada İsrail yapımı Shtisel'in yerli uyarlaması Ömer dizisi yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef, ikinci sırada Bambaşka Biri, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

