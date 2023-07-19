REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Benim Güzel Ailem, Patlat Kazan, MasterChef All Star 19 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 19 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 19 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 19 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

19 Temmuz Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Benim Güzel Ailem”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada Show TV’de ekrana gelen Türk sineması “Hababam Sınıfı Güle Güle” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Benim Güzel Ailem”, 2. sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen yabancı sinema “Shazam 6 Güç” yer aldı.



