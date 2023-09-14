REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 13 Eylül 2023 reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 13 Eylül Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 13 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 13 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 13 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

13 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

6 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Recep İvedik 5 filmi yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert,, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

