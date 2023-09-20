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  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem 20 Eylül reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem 20 Eylül reyting birincisi kim?

20.09.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları seyirciler tarafından merak ediliyor. Gün gün takip edilen reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar belli oluyor. 20 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında, Dönence, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Masterchef All Star, Tosun Paşa, Salak Milyoner, Dilberay gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Eylül 2023 reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 20 Eylül Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 20 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 20 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

20 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

13 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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