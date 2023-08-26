Reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Kısmet, Kara Bela, Kod 355, Gerzek Şaban, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 25 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Hayatımın Neşesi, Kısmet, Kara Bela, Kod 355, Gerzek Şaban, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 25 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları...

25 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (18 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

18 Ağustos Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Hayatımın Neşesi”, 3. sırada ise “Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Hayatımın Neşesi”, 3. sırada ise “Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber” yer aldı.



