REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam 4 Ekim reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 Ekim Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 4 Ekim Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 4 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 4 EKİM AÇIKLANDI MI?

4 Ekim Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

27 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan Türk Sineması “Bergen”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Bergen”, 3.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

