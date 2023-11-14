MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer, Bambaşka Biri 13 Kasım reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer, Bambaşka Biri 13 Kasım reyting birincisi kim?

14.11.2023 00:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 13 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer, Bambaşka Biri, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Kasım reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor.13 Kasım Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 13 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 13 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 13 KASIM AÇIKLANDI MI?

13 Kasım Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

6 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Ömer”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Ömer”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Alparslan Büyük Selçuklu” yer aldı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ferdi Tayfur'un kızı anne olacağını böyle duyurdu!Ferdi Tayfur'un kızı anne olacağını böyle duyurdu!
Eski sevgilisi bakın kimmiş! Kendisinden de ünlü çıktıEski sevgilisi bakın kimmiş! Kendisinden de ünlü çıktı
Birbirine girmişlerdi! O sözleri affetmedi Birbirine girmişlerdi! O sözleri affetmedi
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları ele
En Çok Okunan Haberler
Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı

Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Altın için iki senaryo, iki tahmin

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı

Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.