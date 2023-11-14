REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer, Bambaşka Biri 13 Kasım reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor.13 Kasım Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 13 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 13 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 13 KASIM AÇIKLANDI MI?

13 Kasım Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

6 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Ömer”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Ömer”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Alparslan Büyük Selçuklu” yer aldı.







