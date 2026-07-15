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Doğanın Kanunu 6. bölüm 3. fragman izle! 'Reyting düşük gelmesin'

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisinin 6. yeni bölümünden 3. fragman geldi. Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizi fragmanıyla yine ses getirdi.

Doğanın Kanunu 6. bölüm 3. fragman izle! 'Reyting düşük gelmesin'
Öznur Yaslı İkier

Star TV'nin yaz dizisi Doğanın Kanunu ilk bölümünden sonra reytinglerde yükselişe geçti. Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, Ay Yapım imzalı “Doğanın Kanunu” bu akşam 6. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölümü yayınlanmadan yeni bir fragman daha geldi. Doğanın Kanunu dizisinin yeni tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu.

Doğanın Kanunu 6. bölüm 3. fragman izle! Reyting düşük gelmesin 1

Dizi takipçileri; 'herkes izlesin reytingler düşmesin', 'en iyi yaz dizisi', 'bu diziyi çok seviyorum' gibi yorumlar yaptılar.

**DOĞANIN KANUNU 6. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

DOĞANIN KANUNU 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğa, Yaman’ın kendisine duyduğu öfkenin nedenini öğrenince onunla çatışmak yerine empati kurmaya karar verir. Çiftlik yönetiminin üç günlüğüne kendisinde olması, Doğa’ya hem Yaman’la arasındaki gerilimi yumuşatma hem de çiftlikte kendi fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunar. Ancak sahili değerlendirme planı, kasabanın değerleriyle modern işletme anlayışı arasında yeni bir gerilim yaratır.

Doğanın Kanunu 6. bölüm 3. fragman izle! Reyting düşük gelmesin 2

Mert, çiftlik arazisiyle ilgili planlarını sürdürürken Nesrin de Saffet’e ait hisseleri satmak için harekete geçer. Burak ile Vera arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Hulusi ve Perihan’ın yarım kalan aşkı da yeniden gündeme gelir.

Keçilik Çiftliği’nde herkes kendi hesabının peşinden giderken, Yaman’ın Doğa’nın can düşmanı Müge’yle paylaşacağı sır, dengeleri bir kez daha değiştirecektir.

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Alperen Duymaz Özge Yağız Doğanın Kanunu dizisi
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