Dilan Çiçek Deniz ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor! Böyle görüntülendiler

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlüoyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Sinan Çetin'in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile dolu dizgin aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz bu birlikteliği kısa süre önce noktalamıştı.

Ünlü oyuncu aradığı aşkı şarkıcı Birkan Nasuhoğlu'nda buldu. Ünlü çift ilk kez Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi.

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu birbirlerini öpmelere doyamadı.