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Dilan Çiçek Deniz ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor! Böyle görüntülendiler

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Öznur Yaslı İkier

Son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'den ayrılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı.

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlüoyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Dilan Çiçek Deniz ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor! Böyle görüntülendiler 1

Sinan Çetin'in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile dolu dizgin aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz bu birlikteliği kısa süre önce noktalamıştı.

Dilan Çiçek Deniz ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor! Böyle görüntülendiler 2

Ünlü oyuncu aradığı aşkı şarkıcı Birkan Nasuhoğlu'nda buldu. Ünlü çift ilk kez Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi.

Dilan Çiçek Deniz ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor! Böyle görüntülendiler 3

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu birbirlerini öpmelere doyamadı.

Dilan Çiçek Deniz ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor! Böyle görüntülendiler 4

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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