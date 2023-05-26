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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti 26 Mayıs REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

26.05.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 26 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 26 Mayıs reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti 26 Mayıs REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 26 Mayıs Cuma gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 26 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 26 Mayıs Cuma günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 26 MAYIS AÇIKLANDI MI?

26 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

19 Mayıs Cuma günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Yalı Çapkını dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Yalı Çapkını dizisinin özeti yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Ateş Kuşları dizisi yer aldı.

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