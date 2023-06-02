REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 2 Haziran Cuma gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 2 Haziran Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 2 Haziran Cuma günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 2 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

2 Haziran Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Mayıs Cuma günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti dizisinin özeti yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

