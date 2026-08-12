Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi! "İğneye ihtiyacınız yok"

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, bir süredir fazla kilolarıyla mücadele ediyordu. Neden kilo aldığını anlatan komedyen "Bankacıydım istifa etmek istiyordum ve edemiyordum. O dönem çok fazla yemek yemeye başladım. Sonra istifa ettim ve o ilk videom yayıldı. Videoda yine kilom vardı. Sonra 2 ayda 16 kg verdim. Fakat kariyerim açısından hayal ettiğim teklifleri alamadım, yine kilo aldım" demişti.

Yasemin Sakallıoğlu son olarak 2 ayda 12 kilo vererek resmen eridi. Ünlü oyuncu bu süreçte saçlarını da kısaltarak imaj değiştirdi.

Konserde görüntülenen Sakallıoğlu "Ağzımı tuttum. Ağzımı tutmak zorunda da kaldım, 2 ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyacınız yok. Gerçekten dikkat ederek verilebilecek bir kilo" dedi.

Yasemin Sakallıoğlu "Eşim yıllardır beni zayıflatmak istiyordu, bir şekilde başardım. Kendimle gurur duyuyorum. Çok da zor değilmiş yani" ifadelerini kullandı.