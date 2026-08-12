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Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi! "İğneye ihtiyacınız yok"

Son olarak Düğün Şarkıcısı filminde başrol oynayan Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi. Yasemin Sakallıoğlu zayıflamak için iğne kullanmadığı da söyledi.

Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi! "İğneye ihtiyacınız yok"

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, bir süredir fazla kilolarıyla mücadele ediyordu. Neden kilo aldığını anlatan komedyen "Bankacıydım istifa etmek istiyordum ve edemiyordum. O dönem çok fazla yemek yemeye başladım. Sonra istifa ettim ve o ilk videom yayıldı. Videoda yine kilom vardı. Sonra 2 ayda 16 kg verdim. Fakat kariyerim açısından hayal ettiğim teklifleri alamadım, yine kilo aldım" demişti.

Yasemin Sakallıoğlu son olarak 2 ayda 12 kilo vererek resmen eridi. Ünlü oyuncu bu süreçte saçlarını da kısaltarak imaj değiştirdi.

Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi! "İğneye ihtiyacınız yok" 1

Konserde görüntülenen Sakallıoğlu "Ağzımı tuttum. Ağzımı tutmak zorunda da kaldım, 2 ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyacınız yok. Gerçekten dikkat ederek verilebilecek bir kilo" dedi.

Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi! "İğneye ihtiyacınız yok" 2

Yasemin Sakallıoğlu "Eşim yıllardır beni zayıflatmak istiyordu, bir şekilde başardım. Kendimle gurur duyuyorum. Çok da zor değilmiş yani" ifadelerini kullandı.

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Yasemin Sakallıoğlu
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