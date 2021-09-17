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Reyting sonuçları açıklandı! Peki 16 Eylül’de hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

17.09.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Eylül tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam TRT1’in yeni dizisi Barbaroslar’ın reyting sonuçları, izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte 16 Eylül reyting sonuçları…

Reyting sonuçları açıklandı! Peki 16 Eylül’de hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

16 Eylül 2021 Perşembe günü TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, FOX TV'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. 16 Eylül’de yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı.

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT 1'de ilk kez ekranlara gelen "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, 2.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız”, 3.sırada ise Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" , 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

Reyting sonuçları açıklandı! Peki 16 Eylül’de hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

Reyting sonuçları açıklandı! Peki 16 Eylül’de hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

Reyting sonuçları açıklandı! Peki 16 Eylül’de hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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