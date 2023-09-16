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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, MasterChef All Star 15 Eylül reyting birincisi kim?

15.09.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam yeni sezon bölümleriyle Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları ve MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 15 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 15 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 15 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları...

15 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

15 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Star TV’de izleyici ile buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” özet bölümü, 3. sırada ise Show TV’de ekranlara gelen “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada ise “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü yer aldı.

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8 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

8 Eylül Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “UEFA Euro Elemeleri ‘Türkiye-Ermenistan’”, 2. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Arka Sokaklar”, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye All Star” yer aldı.

AB’de 1. sırada “UEFA Euro Elemeleri ‘Türkiye-Ermenistan’”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise atv'de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” yer aldı.

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