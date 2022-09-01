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Rezerv Lig kaldırıldı! TFF'den resmi açıklama geldi

01.09.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı.

Rezerv Lig kaldırıldı! TFF'den resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı.

İşte açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır:

  1. Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.

  2. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

  3. Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır.

Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
tff türkiye futbol federasyonu
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