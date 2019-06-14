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Riad Bajic, Konyaspor'a geri döndü

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 14.06.2019 19:39 | Son Güncelleme

Konyaspor, transferde ilk imzayı daha önce yeşil beyazlı takımda forma giyen forvet oyuncusu Riad Bajic'e attırdı.

Riad Bajic, Konyaspor'a geri döndü

Konyaspor, Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olan, sonrasında ise Medipol Başakşehir Kulübü'nde de forma giyen Riad Bajic ile satın alma opsiyonlu olmak üzere 1 yıllık mukavele imzaladı.

Riad Bajic yeniden Konyaspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burası benim ikinci evim gibi, tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben inanıyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz, bunun için buradayım. Daha önce de söylemiştim Konyaspor taraftarı Türkiye'deki en iyi taraftarlardan bir tanesi. Onlarla tekrardan gol kutlama fırsatım var bundan dolayı da çok mutluyum. Hedefim her zaman çok yüksek ve ben de performansımla bu hedefe yardımcı olacağım. Önemli olan kulübün hedefi ama ben de bunun bir parçası olarak başarılı olursam çok mutlu olacağım. Tekrar bu statta bu taraftarın önünde oynamak benim için çok büyük bir zevk olacak. Teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Riad Bajic yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

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