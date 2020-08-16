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Ricardo Quaresma, Altay yolunda!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Süper Lig biletini bu kez kaptırmak istemeyen İzmir ekibi, kadrosunu flaş isimlerle güçlendiriyor. Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ricardo Quaresma’yı renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor. Portekizli yıldızla yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kat edilmiş durumda.

Ricardo Quaresma, Altay yolunda!

Transfer gündeminde flaş gelişmeler üst üste yaşanırken dünün en bomba atağı Altay’dan geldi. Eski adıyla 2. Lig, yeni adıyla TFF 1. Lig ekibi olan İzmir ekibi, kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirirken Ricardo Quaresma’nın peşine düştü. Kasımpaşa’yla yollarını ayıran 35 yaşındaki futbolcuya talip olan yönetim bir süredir görüşmelerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre yıldız oyuncuya senelik 700 bin Euro gibi uçuk bir rakam önerildi. Kurulan temaslarda hayli mesafe kateden yönetim işi bitirmek için geri sayıma geçti.

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Portekiz kulübü Sporting’de futbola başlayan yıldız futbolcu kariyerinde Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Al Ahli, Beşiktaş ve son olarak Kasımpaşa’da forma giydi. Portekiz Milli Takımı’yla, Avrupa Şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası kazanma başarısını gösteren Q7’nin Altay ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.


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