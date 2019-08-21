Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kulüpten ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanladı.
QUARESMA YENİ SEZONA HAZIR
Kendisine ait instagram hesabından bir açıklama yapan Quaresma, "Sözleşmemin son yılındayım ve burada kalıp kulübüme, taraftarlarıma şampiyonluğa ulaşma yolunda yardımcı olacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş." ifadelerini kullandı.
Gün içerisinde çıkan haberlerde; Abdullah Avcı ve İkinci Başkan Serdal Adalı'nın "Takımda kalmalı" dediği Quaresma'nın Başkan Fikret Orman tarafından kadroda düşünülmediği yazılmış, Ricardo Qauresma'nın kulüp bulamaması halinde kadro dışı bırakılacağı, 35 yaşındaki oyuncunun avukatına tebliğ edildiği iddia edilmişti.
Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynan Sivasspor maçında da ilk 11'de görev almıştı.
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