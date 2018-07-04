Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Sabah'ın haberine göre; Portekizli yıldız için adı gizli tutulan bir Çin kulübüyle anlaşan siyah-beyazlı ekip, bu transferden TL bazında 43.5 milyon kazanacak. 35 yaşındaki futbolcu da 2 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon Euro alacak.

Sezon başına 6 milyon Euro alacak

1 / 5 Taraflar yapılan görüşmeler sonrasında 8 milyon Euro (Yaklaşık 43.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

2 / 5 Siyah-beyazlı formayla iki farklı dönemde oynayıp, taraftarın sevgilisi olan Quaresma'nın transferinin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

3 / 5 Daha önce de Tosic'i Guangzhou'ya 4.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) karşılığında gönderen Beşiktaş'ın iki oyuncudan kasana giren para 68.5 milyon TL'ye ulaşacak.

4 / 5 Beşıktaş'takı ilk dönemini 2010-12 yılları arasında yaşayan Ricardo Quaresma, 73 resmi maça çıkıp, 18 kez ağları sarstı ve 27 asist yaptı.