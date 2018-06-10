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Ricardo Quaresma'dan olay Talisca iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta iki sezon kiralık oynadıktan sonra ayrılan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden birine gitmesine kesin gözüyle bakılan Talisca'nın 6 aylığına Çin'e gitmesi kafaları karıştırdı.

Brezilyalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın sözleşmesini uzattığı ve 40 milyon euro serbest kalma bedeli yazdırdığı Talisca'ya yılda 2.5 milyon euro vermeyi vadettiği, bu rakamın da genç oyuncuyu mutlu etmediği belirtildi.

6 aylığına gitmesi kafaları karıştırdı

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Guangzhou'nun 6 ay kiralama için Benfica'ya 4 milyon euro, Talisca'ya da 5 milyon euro vereceği bildirildi.

Guangzhou'nun 6 ay kiralama için Benfica'ya 4 milyon euro, Talisca'ya da 5 milyon euro vereceği bildirildi.
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Guangzhou'nun ayrıca Ocak'ta Talisca için 35 milyon euro ödeyerek bonservisini alacağı, bu sayede Çin hükümetinin getirdiği vergi yükünü seneye bırakacağı iddia edildi.

Guangzhou'nun ayrıca Ocak'ta Talisca için 35 milyon euro ödeyerek bonservisini alacağı, bu sayede Çin hükümetinin getirdiği vergi yükünü seneye bırakacağı iddia edildi.
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Anderson Talisca'nın 6 aylık kiralık olarak Çin'e gitmesi, Şenol Güneş'i şok ederken, Quaresma'yı da kızdırdı. Güneş, ligin son maçında "Cenk Tosun'a rakip olacak" diyerek İngiltere'ye gideceğini ifade ettiği Talisca için "Kendine yazık etti" yorumunu yaptı.

Anderson Talisca'nın 6 aylık kiralık olarak Çin'e gitmesi, Şenol Güneş'i şok ederken, Quaresma'yı da kızdırdı. Güneş, ligin son maçında "Cenk Tosun'a rakip olacak" diyerek İngiltere'ye gideceğini ifade ettiği Talisca için "Kendine yazık etti" yorumunu yaptı.
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Quaresma ise, Portekiz Milli Takımı'nda ülkesinin gazetecilerine Talisca'nın transferini, "Bana Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağımız için Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini söylemişti.

Quaresma ise, Portekiz Milli Takımı'nda ülkesinin gazetecilerine Talisca'nın transferini, "Bana Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağımız için Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini söylemişti.
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Çin'den gelen teklifleri konuşurken ona, 'sakın o hatayı yapma' demiştim. Ama yaptı. Ocak'ta İstanbul'a dönmek için sabah akşam beni arar!" sözleriyle yorumladı.

Çin'den gelen teklifleri konuşurken ona, 'sakın o hatayı yapma' demiştim. Ama yaptı. Ocak'ta İstanbul'a dönmek için sabah akşam beni arar!" sözleriyle yorumladı.
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Talisca, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu transferinin ardından Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü ve Başkan Orman'ı takipten çıkardı.

Talisca, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu transferinin ardından Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü ve Başkan Orman'ı takipten çıkardı.
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Yaşanan bu gelişme üzerine binlerce siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterirken Talisca'yı takipten çıkardı. (FOTOMAÇ)

Yaşanan bu gelişme üzerine binlerce siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterirken Talisca'yı takipten çıkardı. (FOTOMAÇ)
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Spor Toto Süper Lig Talisca quaresma

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Beşiktaş'ın %40'ı TALİSCA idi. Bence BJK çok şey kaybetti. Bu sene işleri çok zor.
Para için oynayan oyuncudan beşiktaşıma hayır gelmezdi zaten
Defolsun gitsin bi taraflarını biz kaldırdık Çinde sakat edip gönderirler
YARIM SEZON İÇİN5 MİLYON SÜPER PARA
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