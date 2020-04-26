Ricardo Quaresma: Futbolu Porto'da bırakmak istiyorum

Uzun yıllar Beşiktaş forması giydikten sonra sezon ortasında Kasımpaşa'nın yolunu tutan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski takımı Porto'nun kulüp televizyonuna konuşan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerini Porto'da noktalamak istediğini söyledi.

"KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞEMEDİK"

Quaresma, "Porto'ya dönmeyi çok isterim. Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ayrılıp ayrılmayacağım henüz netleşmedi, bunu netleştirmek için bir görüşme yapacaktık. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda oturup konuşma şansı bulamadık." dedi.

"FUTBOLU PORTO'DA BIRAKMAK İSTERİM"

Quaresma, "Porto, her zaman Porto'dur. Ben sevdiğim kulüpte futbolu bırakmak isterim ancak yapılması gereken birçok şey var. Tüm sorunları tek başıma çözemem. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım." ifadelerini kullandı.

"TELLES ÇOK KALİTELİ BİR FUTBOLCU"

Quaresma, "Porto'da Jesus Corona çok beğendiğim ve hayran olduğum bir oyuncu. Pepe, yaşına rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Alex Telles de çok kaliteli bir futbolcu. Bu 3 oyuncu, Porto'da beni en çok etkileyen 3 isim." dedi.

"PORTO OYUNCULARINI KISKANIYORLAR"

Quaresma, "Porto formasını giydiğimde, herkese ve her şeye karşı savaşıyor gibi hissediyorum. Portekiz'de, Porto oyuncuları hep dışarıda gibi bakılıyor. İnsanlar kıskanıyor." ifadesini kullanarak sözlerini noktaladı.

