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Fernando Muslera sevenlerini korkuttu! Maçta bir anda kendini yere bıraktı

Galatasaray'ın eski kaptanı Fernando Muslera, Arjantin Kapanış Ligi'nde Estudiantes formasıyla çıktığı Union Santa Fe karşılaşmasında fenalık geçirdi. Maçın başında baş dönmesi yaşayarak kendini yere bırakan Uruguaylı file bekçisi, saha içindeki tedavisinin ardından maçı tamamladı.

Fernando Muslera sevenlerini korkuttu! Maçta bir anda kendini yere bıraktı
Emre Şen

Arjantin Kapanış Ligi'nde Estudiantes de La Plata'nın deplasmanda Union Santa Fe ile karşı karşıya geldiği mücadelede Türk futbolunun ve Galatasaray'ın tanıdık ismi Fernando Muslera korku dolu anlar yaşattı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan deneyimli kaleci, sahada geçirdiği rahatsızlıkla futbolseverleri endişelendirdi.

MAÇIN BAŞINDA KENDİNİ YERE BIRAKTI

Mücadelenin henüz ilk dakikalarında beklenmedik bir an yaşandı. Karşılaşmanın 9. dakikasında aniden baş dönmesi yaşayan Fernando Muslera, durumun farkına vararak kendisini yere bıraktı ve oyunu durdurdu. Tecrübeli kalecinin yerde kaldığını gören hakem sağlık görevlilerini derhal sahaya davet etti.

SAHA İÇİNDEKİ MÜDAHALENİN ARDINDAN 90 DAKİKAYI TAMAMLADI

Sağlık ekiplerinin saha içinde gerçekleştirdiği ilk kontrol ve tedavinin ardından kendisini iyi hissettiğini belirten Muslera, görevine devam edebileceğini bildirdi. Kalesine geri dönen başarılı eldiven, karşılaşmanın kalan bölümünde de sahada kalarak 90 dakikayı tamamladı. Toplam 4 golün atıldığı çekişmeli müsabakada Estudiantes, deplasmandan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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