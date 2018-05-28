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Ricardo Quaresma Katar'a gidiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Rusya'daki turnuva sonrasında satılacak. Yeni adresi büyük ihtimalle Katar olacak. Quaresma'nın bir takımla kesin olarak anlaştığı öğrenildi.

Ricardo Quaresma Katar'a gidiyor!

Siyah-beyazlı ekibin 34 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, Beşiktaş defterini kapattı. Ülkesiyle Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak olan tecrübeli futbolcu, daha sonra Katar'ın yolunu tutacak. Q7'nin Katar temsilcisi Al Gharafa'ya yakın olduğu konuşuluyor. Resmi açıklama ise Dünya Kupası sonrasında yapılacak.

Kartal'la 2020'ye kadar mukavelesi bulunan oyuncudan bir miktar da bonservis geliri elde edilecek. Beşiktaş'la büyük başarılara imza atan Ricardo Quaresma, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kaldı.

Önümüzdeki yıl takımdaki yaş ortalamasını da düşürmeyi planlayan yönetim, bu yüzden Quaresma'nın ayrılığına izin verdi. Q7 belki de uzun ve başarılı kariyerinin son sözleşmesine imza atacak.

QUARESMA'NIN PAYLAŞIMI OLAY YARATTI!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kısa bir süre önce sosyal medyadan "ayrılık mesajı" olarak algılanan bir paylaşıma imza attı.

Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından, "Her şey için teşekkürler Beşiktaş'ım" diyerek bir fotoğrafını paylaştı. Quaresma'nın bu paylaşımı, "takıma veda mı etti?" sorularının ortaya çıkmasına neden oldu.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
o lige renk Katar
her sezon güneş gidiyor Q7 gidiyor o gidiyor bu gidiyor biii bıkmadınız be şey olmaktan..
Satın tabi Lens ve Negredo neyimize yetmiyor Mustafa pektemek ve Love da kalsın seneye Şampiyonlar ligini alalım. Quaresma gibi oyuncumu var bu ligde 35 yaşında ama hala fenomen
gule gule
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