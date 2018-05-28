Ricardo Quaresma Katar'a gidiyor!

Siyah-beyazlı ekibin 34 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, Beşiktaş defterini kapattı. Ülkesiyle Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak olan tecrübeli futbolcu, daha sonra Katar'ın yolunu tutacak. Q7'nin Katar temsilcisi Al Gharafa'ya yakın olduğu konuşuluyor. Resmi açıklama ise Dünya Kupası sonrasında yapılacak.
Kartal'la 2020'ye kadar mukavelesi bulunan oyuncudan bir miktar da bonservis geliri elde edilecek. Beşiktaş'la büyük başarılara imza atan Ricardo Quaresma, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kaldı.
Önümüzdeki yıl takımdaki yaş ortalamasını da düşürmeyi planlayan yönetim, bu yüzden Quaresma'nın ayrılığına izin verdi. Q7 belki de uzun ve başarılı kariyerinin son sözleşmesine imza atacak.
QUARESMA'NIN PAYLAŞIMI OLAY YARATTI!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kısa bir süre önce sosyal medyadan "ayrılık mesajı" olarak algılanan bir paylaşıma imza attı.
Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından, "Her şey için teşekkürler Beşiktaş'ım" diyerek bir fotoğrafını paylaştı. Quaresma'nın bu paylaşımı, "takıma veda mı etti?" sorularının ortaya çıkmasına neden oldu.
(Akşam)
Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler
Burak Yılmaz'da son dakika! İlk kez açıklandı
Fenerbahçe'de Deniz Türüç operasyonu
Yasin Öztekin'e Kayserispor talip
Cruzeiro'dan Fernando için 7.5 milyon euroluk teklif!
Beşiktaş'tan Shakira konseri için çim önlemi!
Beşiktaş Emre Çolak ile prensip anlaşmasına vardı!
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çıkalım televizyona...
Önce kız arkadaşını, sonra kendisini öldürdü!
Otobüs şoförüne saldıran Burak Yılmaz'ın davasında takipsizlik kararı verildi!
Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir
Tudor, Udinese'den ayrılabilir
TRT'den Dünya Kupası kararı! Tüm maçlar 4K...
Ahmet Çakar'dan Kerimcan Durmaz için olay paylaşım!
Okuyucu Yorumları 4 yorum