Ricardo Quaresma Şenol Güneş'e veda etti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden Şenol Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız, "Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde" ifadelerini kullandı.
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