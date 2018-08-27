Rıdvan Dilmen: Antalyaspor'un ilk golü baba gibi ofsayt!

Kural diyormuş ki ofsayt değilmiş. Adriano kurtarmak istediği için ofsayt değilmiş. Kimi buluyorlarsa bulsun, Kenya'dan mı buluyor getiriyorlar bu pozisyon net olarak ofsayt. Çaprmazsa ofsayt değilmiş, hamle yaparsa ofsaytmış. Bu pozisyon baba gibi ofsayt. O zaman Tanju Çolak'ı koyalım oraya. Çarpar birinden, ofsayt değilmiş zaten. Adriano nereden bilsin onun ofsayt olduğunu? Eğilsin mi adam? Futbolun doğasına aykırı bir kural.

Beşiktaş'ın yediği gol ofsayt. Böyle bir şey yok. FIFA, bu kuralı değiştirsin. Futbol aklım, pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyor.

Utku, bizim arkadaşımızın oğlu. Üzülmelerini istemem. İlk yarıdaki 3 golde hatası yok. Yapabileceği bir şey yok. Beşiktaş savunması rezalet.

"ŞU POZİSYONU COLLINA'YA YOLLASINLAR..."

Şu ofsayt pozisyonunu örnek olarak Collina'ya yollasınlar. Böyle pozisyon varsa eğer değiştirsinler. Yok savunma oyuncusu topu uzaklaştırmak istediği için ofsayt değilmiş... Yok ya. Savunma oyuncusu savunma yapmasın mı? Böyle bir kural varsa doğru değil. Bu işin başındaki adamların bunun yanlış olduğunu bilmesi lazım.

"OĞUZHAN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR"

Oğuzhan önemli bir değerdir. Tabii ki kötü oynuyor, iyi oynamıyor. Güven kaybı yaşamaya başladı. Oğuzhan kaybedilecek oyuncu değil.

"OYUNCULARI ETKİLEMİŞ"

26 Temmuz'da başlayan maç trafiği Beşiktaş'ı mental ve fiziksel olarak etkilemiş. Beşiktaş o kadar şuursuz hücum etmeye başladı ki... Çünkü sezon başından bu yana yoğun bir maç trafiği yaşadılar. Bu da oyuncuları etkiledi.

"YILIN SÜRPRİZİ"

Beşiktaş'ın ligde bu statta ilk kez maç kaybettiler. Bu maç tarihe geçecek. Yılın sürprizlerinden biri oldu. Dünkü Fenerbahçe maçı bu kadar sürpriz değildi.

"METİN-ALİ-FEYYAZ'I ALIRDI"

Gökhan Gönül ritmini bulmuş değil. Takımın en iyi oyuncusu şu an Caner. Şenol Güneş tüm hücumcuları oyuna soktu. Elinde Metin-Ali-Feyyaz olsa oyuna sürecekti. Vida geniş alanda sıkıntı yaratacak gibi. Gökhan Gönül ritmini bulmamış. Sezon başından beri Beşiktaş'ın en iyisi Caner. Taktik olarak Şenol hoca elinden ne geliyorsa yaptı"

"İYİ KAFACI DEĞİL"

Beşiktaş orta yapan bir takım. Demba Ba, Gomez, Aboubakar, Cenk atıyordu. Ancak Negredo yandan gelen toplarda iyi kafacı değil.

