İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş aslında bugün anormal derece isteksiz ötesi falan değildi. Çok coşkulu, işini yapan, hocalarıyla problemi olmayan bir Beşiktaş izledik.

Beşiktaş, maçı 5-1'de kazanabilirdi ama Aykut Kocaman, son dakikalarda yenilen gol için çok üzülmüştür.

"GÜMBÜR GÜMBÜR OYNAMAYA ÇALIŞTILAR"

Beşiktaş çok net pozisyonları değerlendiremedi. Quaresma'yı beğendim, Burak'ı özellikle ilk yarı beğendim, Ljajic'i beğendim.

beğendim. Gümbür gümbür oynamaya çalışan bir Beşiktaş vardı. Ancak 2-2'lik skora kadar...

"BURAK YILMAZ'A AYRI PARANTEZ"

Burak Yılmaz'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. bazıları iyi futbolcudur, bazıları gol koklamasını bilir, golcüdür. Burak Yılmaz, Ljajic'e inanılmaz bir ara pası attı. Zamanlama harika. Frikiği de mükemmel.

"KARIUS GÜVENİNİ KAYBETMİŞ"

Karius inanılmaz güvenini kaybetmiş ve her topta ıslıklanıyor. Ne kadar tecrübeli olursa olsun, bu durumu kaldıramayabilir.

Beşiktaş'ı ve oyuncuların maça bakış açısını kutlamak lazım. Konyaspor zor bir takım. Şenol Güneş, takımını iyi hazırlamış. İyi bir rakip analizi yapmış.

"BU ALKIŞ, İSTİFA ALKIŞIDIR"