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Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.03.2019 08:03 | Son Güncelleme

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u 3-2 yendiği maçı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'tan ayrılmasını beklediği ismi açıklarken, Burak Yılmaz için de övgü dolu sözler sarf etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş aslında bugün anormal derece isteksiz ötesi falan değildi. Çok coşkulu, işini yapan, hocalarıyla problemi olmayan bir Beşiktaş izledik.

Beşiktaş aslında bugün anormal derece isteksiz ötesi falan değildi. Çok coşkulu, işini yapan, hocalarıyla problemi olmayan bir Beşiktaş izledik.

Beşiktaş, maçı 5-1'de kazanabilirdi ama Aykut Kocaman, son dakikalarda yenilen gol için çok üzülmüştür.

Beşiktaş, maçı 5-1'de kazanabilirdi ama Aykut Kocaman, son dakikalarda yenilen gol için çok üzülmüştür.

"GÜMBÜR GÜMBÜR OYNAMAYA ÇALIŞTILAR"

"GÜMBÜR GÜMBÜR OYNAMAYA ÇALIŞTILAR"

Beşiktaş çok net pozisyonları değerlendiremedi. Quaresma'yı beğendim, Burak'ı özellikle ilk yarı beğendim, Ljajic'i beğendim.

Beşiktaş çok net pozisyonları değerlendiremedi. Quaresma'yı beğendim, Burak'ı özellikle ilk yarı beğendim, Ljajic'i beğendim.

beğendim. Gümbür gümbür oynamaya çalışan bir Beşiktaş vardı. Ancak 2-2'lik skora kadar...

beğendim. Gümbür gümbür oynamaya çalışan bir Beşiktaş vardı. Ancak 2-2'lik skora kadar...

"BURAK YILMAZ'A AYRI PARANTEZ"

"BURAK YILMAZ'A AYRI PARANTEZ"

Burak Yılmaz'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. bazıları iyi futbolcudur, bazıları gol koklamasını bilir, golcüdür. Burak Yılmaz, Ljajic'e inanılmaz bir ara pası attı. Zamanlama harika. Frikiği de mükemmel.

Burak Yılmaz'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. bazıları iyi futbolcudur, bazıları gol koklamasını bilir, golcüdür. Burak Yılmaz, Ljajic'e inanılmaz bir ara pası attı. Zamanlama harika. Frikiği de mükemmel.

"KARIUS GÜVENİNİ KAYBETMİŞ"

"KARIUS GÜVENİNİ KAYBETMİŞ"

Karius inanılmaz güvenini kaybetmiş ve her topta ıslıklanıyor. Ne kadar tecrübeli olursa olsun, bu durumu kaldıramayabilir.

Karius inanılmaz güvenini kaybetmiş ve her topta ıslıklanıyor. Ne kadar tecrübeli olursa olsun, bu durumu kaldıramayabilir.

Beşiktaş'ı ve oyuncuların maça bakış açısını kutlamak lazım. Konyaspor zor bir takım. Şenol Güneş, takımını iyi hazırlamış. İyi bir rakip analizi yapmış.

Beşiktaş'ı ve oyuncuların maça bakış açısını kutlamak lazım. Konyaspor zor bir takım. Şenol Güneş, takımını iyi hazırlamış. İyi bir rakip analizi yapmış.

"BU ALKIŞ, İSTİFA ALKIŞIDIR"

"BU ALKIŞ, İSTİFA ALKIŞIDIR"

Tecrübeme dayanarak söylüyorum. Şenol Güneş'in maç sonunda yaptığı alkış, istifa alkışıdır. Bütün takımı toplayıp bu alkışı yapmanın anlamı, teşekkür ederim size demektir.

Tecrübeme dayanarak söylüyorum. Şenol Güneş'in maç sonunda yaptığı alkış, istifa alkışıdır. Bütün takımı toplayıp bu alkışı yapmanın anlamı, teşekkür ederim size demektir.
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