İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Rıdvan Dilmen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

1 / 42 Rizespor güçlü bir kulübe karşı kazandı, güçlü bir takım falan yoktu. Rize, mükemmel oynayarak, mükemmel mücadele ederek haklı bir galibiyet elde etti. Cüneyt Çakır mükemmel bir maç yönetti.

2 / 42 "ŞAMPİYONLUKTAN ÇOK ÇOK UZAK"

3 / 42 Fenerbahçe'ye gelince, ben sezon başında bu takımın şampiyonluk yarışında olmasının çok çok çok uzak olduğunu düşünüyordum. Acayip bir derbi oynanmış gibi anlattılar geçen hafta. Gücü yok. Geçen hafta ilk yarıda Beşiktaş rezalet oynuyordu gol attı. Fenerbahçe rezalet oynuyordu gol attı. Tuhaf bir maç olmuştu.

4 / 42 Bugün kabullenmiş, üst üste yenilgilerden dolayı kabullenmiş. En son 4-1 kaybetti, 7 olurdu o maç. İkinci yarıda Fenerbahçe'ye çift satrfor yetmedi, Ayew'i de soktu oraya. Çift santrafordan daha fazla Ayew girdi pozisyona... Geçen hafta taraftar serzenişte bulunurken Ali Koç'a, onlar da benim gibi gördüler. Taraftar bunu gördü. Herkes görüyordu ama Ali Bey de tabii, prensip sahibi olarak yeni hocanın arkasında durmak istiyor.

5 / 42 "GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"

6 / 42 Geç kalınmış bir karar olacak. Bir duyumum da yok ama muhtemelen bu hafta değişikliğe gidebilir Fenerbahçe. Başakşehir maçından sonra da olabilir.

7 / 42 Aykut Kocaman geçen sene o beğenilmeyen kadro ile iyi işler yapmış demek ki... Cocu Hollandalı. Hollandalı hangi teknik adam büyük bir kulüpte çalışıyor?

8 / 42 10. resmi maç ya, bir oyuncu (Neustadter) sarı kart görmez mi? Mehmet Topal'ın sıfır sarı kart. Mehmet Topal bir sarı kart görmez mi ya? Hakem yanlış karar versin. Hakem Fenerbahçe'ye yanlış karar bile veremiyor.

9 / 42 "ALİ KOÇ'UN YERİNDE OLSAM..."

10 / 42 Bu kadar gol atmadan, demek ki kaleye gitmiyorsun, savunma da yapmıyorsun. Demek ki mental olarak da problemli bir takım. Mental problem ne demek? Ben olsam Ali Koç'un yerine futbol şube sorumlusu olurum.

11 / 42 "COCU İLE OLMUYOR, OLMAMIŞ"

12 / 42 Cocu ile olmuyor, olmamış. Dünya kabul etmiyor. Bu tip teknik direktörü, bu tip yapıyı. Görünen köy kılavuz istemez.

13 / 42 Cocu ile devam edilecekse mutlak suretle bu dinamikleri bilecek bir ekibi olmak zorunda.

14 / 42 Harun'u alabilirsiniz. Kameni de kalabilir. Ama bu maçı ayağa kaldırabilecek birinci isim Volkan'dır. Comolli Fransız Türkiye'ye. Türkiye'yi tanımaz. Volkan gitmek için gün sayıyor.

15 / 42 "VALLAHİ REZALET"

16 / 42 Eskiden tribünlerde bir tezahürat vardı: "Vallahi rezalet, billahi rezalet." Bu Fenerbahçe hakikaten rezalet!

17 / 42 Aykut Kocaman gerçeği var. Aykut Kocaman diyordu ki 'Ben fizik gücümle yeneceğim', kabul edersiniz etmezsiniz. Kültürü biliyor. Kötü gitseydi Aykut ile hemen vedalaşırdınız. Taraftarın bir kısmı 'Aykut Hoca olsa böyle olmazdı' diyordur.

18 / 42 Taraftar şu anda üzülüyor. 14'üncülükten çok kabullenmişliğe üzülüyor. Fenerbahçe'de kornerleri Hasan Ali kullanıyor, Alex'ten sonra Hasan Ali kullanmaya başladı. Hagi 'Çekilin' diyordu zaten çekiliyorlardı. Fenerbahçeliler şimdi bu orta kime gidecek diye bakıyor. Fenerbahçe'nin duran top kullanan futbolcusu iki yıldız Hasan Ali olamaz.

19 / 42 "HAFTAYA SEYİRCİ BULAMAZSIN"

20 / 42 Haftaya Başakşehir maçında Beşiktaş maçındaki seyirciyi bulamazsın. Bu takıma gitmez kimse. Fenerbahçe Yönetimi'nin alacağı karar kolay değil ama Fenerbahçeliler Beşiktaş maçında çok yanıldı.

21 / 42 Fenerbahçeliler Beşiktaş maçında çok yanıldı. Fenerbahçe zaten Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı maçlarda sahasında yenilmiyordu. Zaten siz yokken de yenilmiyordu.

22 / 42 "ALİ BEY KOCAMAN'I DÜŞÜNMEYEBİLİR"

23 / 42 Ali Bey Aykut Kocaman'ı düşünmeyebilir. Ancak başkanlık, yöneticilik böyle radikal değildir. Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluk turu falan atmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Tabii kırmızı kar falan yağmazsa... O zaman hazır da Ali Bey'in kredisi varsa 2-3 yıllık plan yapma zamanı. Ali Koç'un yerinde olsam bir kitapçık hazırlarım. Bu kulüp mü size fazla, siz mi fazlasınız bu kulübe?

24 / 42 "COMOLLI KİM YA?"

25 / 42 Başkan gitmesin' falan diyorlar ya Samandıra'ya. İşte Comolli'ye bırakırsan böyle olur. Comolli kim ya? Rizespor güçlü bir kulübe karşı kazandı, güçlü bir takım falan yoktu ortada...

26 / 42 Ben teşhisi koydum. Önümüzdeki seneye hazırlanacaksın.

27 / 42 'Cocu gitsin' de demiyorum ama kalacaksa ona yardımcı lazım. Cocu yanında bir tane Fransız ile Türk futbolunu konuşuyor. Rize'yi bilmez, Okan Buruk'u bilir mi? Bilmez. Hiç hakeme 'Hocam böyle karar verilir mi?' dediğini gördün mü Cocu'nun? Göremezsin, o ekolde göremezsin.

28 / 42 Keşke Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de oynasaydı? Bu kadar vurdumduymaz olmazlardı.

29 / 42 "BAŞAKŞEHİR'İ YENERSE BİTER..."

30 / 42 Şimdi haftaya Başakşehir maçı ve ardından ara var. En tehlikelisi, Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse 2 senesi gider. Devam eder çünkü o zaman. Hem Cocu hem Comolli'yle devam eder. Ali Koç, holdingini nasıl yönetiyorsa Fenerbahçe'yi de öyle yönetmeli. Çok erken radikal karar almayayım diyordur.

31 / 42 Rizespor'un muhteşem konsantrasyon ve arzusunu da koymak lazım. Fakat, Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra yaptığımız yayından sonra tepkiler aldı. Hatta Sayın Ali Koç da tribünden gelen, "El at Başkan" sözlerine, "Beşiktaş'ı ezdik" cevabı verdiğini okuduk, gördük. Biz maçtan sonra yaptığımız yorumda, "Ne Fenerbahçe Beşiktaş'ı böyle yakalayabilir, ne Beşiktaş Fenerbahçe'yi böyle yakalayabilir." demiştik. Yani, benim gördüğüm en kötü iki takımdı o maç için.

32 / 42 Rize yakaladı. Beşiktaş düşünsün aslında. Fenerbahçe, o gün 50 bin taraftarıyla ciğerden oynayarak 1-1 berabere kaldı. Yoksa, Beşiktaş'ın ölüsü puan aldı. Rizespor'un dirisi 3-0 yaptı.

33 / 42 "TÜNELİN SONU GÖZÜKMÜYOR"

34 / 42 Beşiktaş maçından sonra dahi tünelin sonunun gözükmediği belli oluyor. Futbolcu, yorumcu olmama gerek yok. Esnaf da, işçi de, hakim de, savcı da bunu görüyor. Futbolu bilmen, Rıdvan olman gerekmiyor, 17 sene futbol oynaman gerekmiyor.

35 / 42 Futbolda ayıp diye bir şey yoktur. Ayrılıklar da olabilir. Ali Bey büyük bir heyecanla, çok istediği bir şekilde geldi. Hata da yapabilir. Teknik direktör hatası olabilir. Hata da diyemeyiz aslında o gün için. Kötü insan da değil.

36 / 42 1 değil 2 kişi getirsen futbol takımına, hem Cocu hem Comolli'yi iki kişi de sıfır tanıyorlar Rize'yi. Rize'ye nasıl gidilir bile bilmiyorlardır. Bir de bakmışlardır Rize'nin hiç galibiyeti yok. Rizespor ile Fenerbahçe'nin istatistiklerini veriyorlar A Spor'da. Hemen hemen her şey eşit. Pas sayıları, şut sayıları falan eşit. Böyle bir deplasmana gidiyorsunuz.

37 / 42 Sıfır hazırlıklı bir futbol takımına geliyorsunuz, evirip çevirip bugünlere geliyorsunuz. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın.

38 / 42 Oyuncular da yırtmasın bu arada. O çubuklu formayı giyince mücadele edeceksin. Neden Comolli ve Cocu. Oyuncu transfer edersin, o oyuncuyu oynatırsın. Kayserispor maçında 3. golü şanssız yemiştir. Bursa kalesinde Harun Tekin'e bu kadar top gelmiyordur ama üçüncü golü Volkan yemezdi.

39 / 42 "EMRE BELÖZOĞLU OLSA OYNATIR"

40 / 42 Volkan'ın düşen takımı yükseltecek liderliği vardır. Benzia tıp, Slimani tıp, Şener tıp, Hasan Ali tıp, Reyes tıp ötesi, Mehmet Topal iyi çocuk ama reaksiyon yok. Ayew atmış kendini sağ tarafa. Mesela, Emre Belözoğlu. Bölüm bölüm oynatsan dahi o Çubuklu formayı çıkar oynatır.

41 / 42 Comolli, Cocu derken Fenerbahçeli sporcular da 60 metre havadan gelen topa gitmiyorlar. Uyum yok. Çok kolay kontra yiyorlar. Geçen hafta yumruk atacak halleri yoktu. Herkes güzel maç oldu diyordu geçen hafta. İşte patladı bugün.