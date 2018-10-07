İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

Rıdvan Dilmen: Cocu'nun Sivasspor maçında olacağını düşünmüyorum

1 / 17 Teknik olarak VAR'a hazır değiliz. Bir sıkıntı var. Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen golde VAR izlemesi yapılamaması skandaldır. Bu bir skandaldır. Bekle, bekleseydi 2-3 dakika sonra geldi. Diyeceksin ki 'Bekle', birkaç dakika bekleyeceksin. VAR molası verebilirsin.

2 / 17 Dün bir penaltyı VAR iptal etti. Dün o an bozuk olsa ne yapacaktık? Ne diyecekti Cüneyt Çakır? Gerekirse VAR'a bir mola versinler. Ama şu da var, hakemlerimiz de o kadar dağıldı ki... Geçen sene Fenerbahçe bir gol attı, yardımcı gördü, nasıl gördü diye hakaret ettiler. Böyle bir futbol ortamında bu teknolojiyle tamamen skandaldır bu (Başakşehir'in iptal olan golü)

3 / 17 DEMEK Kİ OFSAYT, EKRANA VERMEDİLER

4 / 17 VAR geldikten sonra da ekranlara vermediler. Demeki ki ofsayt değil. Mesela Isla'nın pozisyonu. VAR olsa kırmızı olacaktı belki de... Bozulduysa 3 dakika durun, ısınsın oyuncular. Başakşehir 2 puanla şampiyonluğu kaçırırsa ne olacak?

5 / 17 FENERBAHÇE FAVORİ GÖRÜLMÜYOR

6 / 17 Cocu, kadro dışları derken Başakşehir maçı son şans olarak görülüyordu. Korkunç bir şekilde tempolu oynamaya başladı. Maç sonunda herkes yerdeydi, yorulmuşlardı. Fenerbahçe evinde oynuyor ve ne Beşiktaş, ne de Başakşehir maçında favori görülmüyor. Hem Beşiktaş, hem de Başakşehir'i böyle yakalayamazsın. Çok beğendiğimiz Başakşehir 70'den sonra 3 kez geldi, 3.'sü gol oldu.

7 / 17 FREY'E TOP YAKIŞMIYOR

8 / 17 Fenerbahçe 4-4-2 başladı. Top Frey'in ayağına yakışmıyor. Koşuyor, mücadele ediyor ama top ayağını sevmiyor. Yeteneksiz, kuvvetli bir oyuncu.

9 / 17 YÜRÜYECEK HALİ KALMAMIŞ

10 / 17 Reyes'in yürüyecek hali kalmamıştı ve Cocu oyundan çıkardı. Benzia'yı alıp 4-3-3'e dönüldü. Benzia'nın mutsuz olduğunu görüyorsunuz. Bir taç oldu, iki adım yere yürümedi. O da oynatmadı diye kaprislerde.

11 / 17 Daha sonra Soldado'yu soktu, o da girdi oyuna, Caiçara'nın yanında yavaş yavaş koşuyor. Dağınık ama coşkulu, Fenerbahçe'de bir şekilde kazanma arzusu ile oynadılar. O kadar uğraştılar, bir tane Beşiktaş'a gol attılar.

12 / 17 Abdullah hoca oyundan mutsuzdur, bir de golün iptalinden mutsuzdur. Ama deplasmanda alınan bir puanda kötü değildir. 15 puan yaptılar, Fenerbahçe ise 8 puanda kaldı.

13 / 17 MUCİZE OLMAZSA YARIŞTAN KOPTU

14 / 17 Büyük mucizeler olmazsa, Fenerbahçe koptu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 3 hafta sonra maçı var. Değişikliğe gidilir mi hoca konusunda bilemiyorum.

15 / 17 COMOLLI KALACAK, COCU GİDECEK

16 / 17 Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum. Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada. İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde.