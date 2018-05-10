Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu! TFF'ye şok suçlama

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezayı yorumladı
Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu!
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"Toplumun bir kısmının gönlündeki cezayı verdiler malesef. Türkiye'de iyi futbolcu olmak ve özellikle belli bir yerlere gelmek rahatsız edici...
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Arda Turan'da yaptığı hareketle kendisine zarar vermek isteyenlerin ekmeğine yağ sürdü.
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Arda ceza almalı ama bu 16 maçlık ceza TFF ve kurulların bugüne kadar aldığı veya alamadığı adil olmayan kararların bir yenisidir.
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Eğer TFF, 'Arda Turan'a bile 16 maç ceza verdik, artık kimse böyle hareketler yapamaz' diyorsa hata yapıyor çünkü ben biliyorum ki bundan sonra yine yapanlara ceza verilmeyecek.
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Arda Turan'ı itibarsızlaştırma operasyonuna en son TFF de karar vermiştir. Bu kasıtlı ve intikam duygusuyla alınmış bir karardır.
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Arda'ya bu ceza federasyon başkanıyla, TFF ile, gazeteci ile yaşadıkları nedeniyle verildi. Beklediler, beklediler ve Arda da buna alet olunca tarihi bir ceza verdiler.
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Arda ceza almalıydı ama bu 16 maç geçmişten birikimle dolu olan bir intikam kararıdır. Arda'nın büyük futbolculuğu yaptıklarının doğru olduğunu anlatmaz. Ama bu birikimi kamuoyuna sundular malesef.
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tekrarına karar verirken, Fenerbahçe'ye 3 maç ve 1 milyon TL ceza verildi. Fenerbahçe madem suçluysa, neden hükmen mağlup edilmedi?
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TFF, Arda Turan cezasının nedenini açıklar o zaman saygı duyarız ama TFF'nin yüzlerce adil olmayan karar verdiği net şekilde ortadadır.
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Örneğin; Pepe'nin kırmızı kart görüp 1 maç sonra oynamasının mantığı anlatılmalı. Kırmızı kart gören oyuncunun ertesi maçta oynaması anlatılmalı...
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Arda'ya verilen bu cezanın altında kişisel problemler var. Engin Baytar da ceza almıştı, o da hatalıydı. Ancak bunun iki katını yapan oyuncuları, 1 maç sonra sahada gördük biz. "
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