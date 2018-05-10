Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu! TFF'ye şok suçlama

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezayı yorumladı

Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu!

1 / 11 "Toplumun bir kısmının gönlündeki cezayı verdiler malesef. Türkiye'de iyi futbolcu olmak ve özellikle belli bir yerlere gelmek rahatsız edici...

2 / 11 Arda Turan'da yaptığı hareketle kendisine zarar vermek isteyenlerin ekmeğine yağ sürdü.

3 / 11 Arda ceza almalı ama bu 16 maçlık ceza TFF ve kurulların bugüne kadar aldığı veya alamadığı adil olmayan kararların bir yenisidir.

4 / 11 Eğer TFF, 'Arda Turan'a bile 16 maç ceza verdik, artık kimse böyle hareketler yapamaz' diyorsa hata yapıyor çünkü ben biliyorum ki bundan sonra yine yapanlara ceza verilmeyecek.

5 / 11 Arda Turan'ı itibarsızlaştırma operasyonuna en son TFF de karar vermiştir. Bu kasıtlı ve intikam duygusuyla alınmış bir karardır.

6 / 11 Arda'ya bu ceza federasyon başkanıyla, TFF ile, gazeteci ile yaşadıkları nedeniyle verildi. Beklediler, beklediler ve Arda da buna alet olunca tarihi bir ceza verdiler.

7 / 11 Arda ceza almalıydı ama bu 16 maç geçmişten birikimle dolu olan bir intikam kararıdır. Arda'nın büyük futbolculuğu yaptıklarının doğru olduğunu anlatmaz. Ama bu birikimi kamuoyuna sundular malesef.

8 / 11 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tekrarına karar verirken, Fenerbahçe'ye 3 maç ve 1 milyon TL ceza verildi. Fenerbahçe madem suçluysa, neden hükmen mağlup edilmedi?

9 / 11 TFF, Arda Turan cezasının nedenini açıklar o zaman saygı duyarız ama TFF'nin yüzlerce adil olmayan karar verdiği net şekilde ortadadır.

10 / 11 Örneğin; Pepe'nin kırmızı kart görüp 1 maç sonra oynamasının mantığı anlatılmalı. Kırmızı kart gören oyuncunun ertesi maçta oynaması anlatılmalı...