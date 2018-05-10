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Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu! TFF'ye şok suçlama

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.05.2018 18:33 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezayı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Başakşehir-Sivas maçında orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve yan hakem Erdinç Sezertam'a saldırısı ve tehditleri nedeniyle Arda Turan'a verilen 16 maçlık ceza için TFF'yi suçladı. İşte Rıdvan Dilmen'in olay açıklamaları...

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezayı yorumladı

Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu!

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"Toplumun bir kısmının gönlündeki cezayı verdiler malesef. Türkiye'de iyi futbolcu olmak ve özellikle belli bir yerlere gelmek rahatsız edici...

"Toplumun bir kısmının gönlündeki cezayı verdiler malesef. Türkiye'de iyi futbolcu olmak ve özellikle belli bir yerlere gelmek rahatsız edici...
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Arda Turan'da yaptığı hareketle kendisine zarar vermek isteyenlerin ekmeğine yağ sürdü.

Arda Turan'da yaptığı hareketle kendisine zarar vermek isteyenlerin ekmeğine yağ sürdü.
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Arda ceza almalı ama bu 16 maçlık ceza TFF ve kurulların bugüne kadar aldığı veya alamadığı adil olmayan kararların bir yenisidir.

Arda ceza almalı ama bu 16 maçlık ceza TFF ve kurulların bugüne kadar aldığı veya alamadığı adil olmayan kararların bir yenisidir.
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Eğer TFF, 'Arda Turan'a bile 16 maç ceza verdik, artık kimse böyle hareketler yapamaz' diyorsa hata yapıyor çünkü ben biliyorum ki bundan sonra yine yapanlara ceza verilmeyecek.

Eğer TFF, 'Arda Turan'a bile 16 maç ceza verdik, artık kimse böyle hareketler yapamaz' diyorsa hata yapıyor çünkü ben biliyorum ki bundan sonra yine yapanlara ceza verilmeyecek.
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Arda Turan'ı itibarsızlaştırma operasyonuna en son TFF de karar vermiştir. Bu kasıtlı ve intikam duygusuyla alınmış bir karardır.

Arda Turan'ı itibarsızlaştırma operasyonuna en son TFF de karar vermiştir. Bu kasıtlı ve intikam duygusuyla alınmış bir karardır.
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Arda'ya bu ceza federasyon başkanıyla, TFF ile, gazeteci ile yaşadıkları nedeniyle verildi. Beklediler, beklediler ve Arda da buna alet olunca tarihi bir ceza verdiler.

Arda'ya bu ceza federasyon başkanıyla, TFF ile, gazeteci ile yaşadıkları nedeniyle verildi. Beklediler, beklediler ve Arda da buna alet olunca tarihi bir ceza verdiler.
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Arda ceza almalıydı ama bu 16 maç geçmişten birikimle dolu olan bir intikam kararıdır. Arda'nın büyük futbolculuğu yaptıklarının doğru olduğunu anlatmaz. Ama bu birikimi kamuoyuna sundular malesef.

Arda ceza almalıydı ama bu 16 maç geçmişten birikimle dolu olan bir intikam kararıdır. Arda'nın büyük futbolculuğu yaptıklarının doğru olduğunu anlatmaz. Ama bu birikimi kamuoyuna sundular malesef.
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tekrarına karar verirken, Fenerbahçe'ye 3 maç ve 1 milyon TL ceza verildi. Fenerbahçe madem suçluysa, neden hükmen mağlup edilmedi?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tekrarına karar verirken, Fenerbahçe'ye 3 maç ve 1 milyon TL ceza verildi. Fenerbahçe madem suçluysa, neden hükmen mağlup edilmedi?
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TFF, Arda Turan cezasının nedenini açıklar o zaman saygı duyarız ama TFF'nin yüzlerce adil olmayan karar verdiği net şekilde ortadadır.

TFF, Arda Turan cezasının nedenini açıklar o zaman saygı duyarız ama TFF'nin yüzlerce adil olmayan karar verdiği net şekilde ortadadır.
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Örneğin; Pepe'nin kırmızı kart görüp 1 maç sonra oynamasının mantığı anlatılmalı. Kırmızı kart gören oyuncunun ertesi maçta oynaması anlatılmalı...

Örneğin; Pepe'nin kırmızı kart görüp 1 maç sonra oynamasının mantığı anlatılmalı. Kırmızı kart gören oyuncunun ertesi maçta oynaması anlatılmalı...
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Arda'ya verilen bu cezanın altında kişisel problemler var. Engin Baytar da ceza almıştı, o da hatalıydı. Ancak bunun iki katını yapan oyuncuları, 1 maç sonra sahada gördük biz. "

Arda'ya verilen bu cezanın altında kişisel problemler var. Engin Baytar da ceza almıştı, o da hatalıydı. Ancak bunun iki katını yapan oyuncuları, 1 maç sonra sahada gördük biz. "
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Okuyucu Yorumları 34 yorum
bir cezada sana yakın dostların acuna emreye gelse de sizleri tv de bir daha görmesek ama inşallah 24 haziran bir milat olur.
mesela emre beleşoğlu hic ceza almıyor
Engin Baytar'a verilen cezada da mı kişisel problemler vardı. Diğer oyunculara ceza verilmemiş olması Arda Turana ceza verilmemesi gerektiğini ya da verilen cezanın yanlış olduğunu mu gösteriyor şimdi? Her ne olursa olsun Arda Turan gibi göz önünde olan bir oyuncunun böyle bir ceza alması diğer oyunculara da genç futbolculara da örnek teşkil eder.
Rıdvanın canı çok acımış.Arda efendiye ceza veriliyor ses şeytandan geliyor...
kokuşmuş bir futbol . en güzeli playstation 4 oyna . en adaletlisi
yahu arda her maç bunun yapıyor burdada böyle ispanyadada böyleydi tamamen kovsunlar birdaha oynamasın bu ne la maça gidiyor kavgayamı belli değil
Arda yı ben de sevmem ama bu federasyon kroke olmuş vaziyette. Acaba gs de oynasaydı bırakın bu cezayı 3 de 1 i olan 4 veya 5 maç verebilirler miydi? Bir de terime verilecek tazminatı niye biz yani TFF ödüyor demirören kendisi ödesin
bu ardayı futboldan değil insanlıktan men etmeli
rıdvan bey kenarıya alalım sizi :)
Efendi olaydı.Ceza almayaydı.
sizlere başkanınızdan bulaşmış galiba hocanız dahil hepiniz tekelinizde gibi herkesi yönetseniz tff yi zaten siz yönetiyorsunuz sizin emrinizde aklı sıra bilmiyormuş gibi yapıyorsunuz yapmayın saptırmayın stad olaylarıda tekelinzde tff avucunuzda şeleznoka bile 4 sarı kartı gösterden ben değilim niye oynarsa fb yede takar diye ilk kez bir futbolcu kupa maçında 4 sarı kart görüyor niye acaba çok kötü hareketler bunlar yazıklar olsun oyun içinde oyun yapanlara bir akhisarlı yöneticide bunu araştırmıyor her şeyi oluruna bırakıyor araştır bak noluyor
az bile verilmiş.bugüne kadar yaptıklarını da hesaplasalar futbol hayatı biter..
az bile az
al arkana REİSI ondan sonra millete ahkam kes ulan senin arkanda siyasi kesim olmasa boyle seyler yapmaya yüreğin yetermi abilerinin arkasina saklanir bir sey olursa ondan ona buna saldiriyor
Atatürk ün Türk Sporcularına söylediği cümleyi hatırlarsak çok az bile aldı...
Sen gercektende seytansın yerin cehennem.
İşgüzar şeytan ahkam kesmiş ne oldu cicim acıttı mı
Rıdvan efendi, ona buna laf ediyorsun da hırsızın hiç mi suçu yok? Arda efendi külhanbeyli olmak yerine futbolcu gibi davranaydı böyle bir ceza alacak mıydı? O kadar futbolcu var ligimizde, sen ne zaman gördün hakemin yakasına yapışanı, tehdit edenini? Az bile olmuş az..
eveeeeeeeeettt tff terim ve tüp kafa demir sıçan intikamlarını aldılar arda dan, türk butbolun başı sağolsun 40 sene geri gittik bu sezon yapılan haken hatalarıyla beraber.
hadi ordan by çok bilmiş
Evet haklısın Rıdvan Türkiye de büyük topçu olmak suç.Messsi,Ronaldo ve diğer ülke yıldız sporcuları hakemlere ne biçim itiraz edip hakemin yüzünü dağıtıyorlar fakat bizdeki gibi ceza almıyorlar.Türkiye de yıldız futbolcu kıskanılıyor.Sana sonuna kadar katılıyorum.
keşke hiç dönmeseydin
rıdvan dilmeni ciddiye alan var mı? en son "tek adam için ben davarım" sözünden sonrasını umursamıyorum. şuan doların 4.25 olması için evet diyen zeka küpü
İyi de sayın Dilmen Arda İspanya'da oynarken hakemlere karşı bu hareketleri yapabilir miydi? Burada nasıl cesaret edebiliyor?Arda'nın bir de ekürisi var, o da bundan aşağı kalmaz,hakemleri baskı altına almak istiyorlar! TFFnun adaletine bir diyeceğim yok.Kupa yar finalindeki olaylar sonucunda haklı bulunan FB'ye 3 maç seyircisiz oynama ve bir milyonluk ceza niye verildi?Maçın kaldığı yerden oynanması karar BJKya ceza değil miydi? Tıpkı Lyon'da rakip sahadaki olaylardan dolayı UEFAnın BJK yı cezalandırması gibi!
deli deli bakıyor kafadan sakat belli barcelonadan kovuldu..kovulmak istiyor her yerden çünkü deli gibi bakıyor
gomis ve alper potuk ta direkt kırmızı gördüler 1 maç aldılar neden sürekli pepe!!! tff önce canere nasıl 6 g7 ye nasıl 5 verdiler,forma çıkaran maicon neden sarı görmedi yada gazeteci döven başaklılar 1 maç aldı bunu açıklasınlar rıdvan!!!
Rıdvan boşver bu işleri.Akp yandaşısın diğer yandaşa arka çıkıyorsun.Futbol da hakeme fiziki müdahale küfür var mı?Sen birde teknik direktörlük yapıyorsun değil mi?Futbol sizlerin yüzünden bu hale geldi.
Tamam rıdvan
hadelen şam şeytanı...
tff çok az bile ceza verdi..ayrıca savcılık ve emniyet soruşturma açmalı...
saçmalamışssın rıdvan ceza belli bu seviyede bir ceza geleceği belliydi ben gs tarftarıyım fb-bjk derbisinde maçın devam edilmesi ve fenere 3 maç verilmesinin sebebi olayların dışarıdan siyasi provakasyon olduğunun bilinmesidir.....pepe konusunda haklısında arda konusunda değilsin
rıdvan bu cezanın nedeni sen ve senin gibiler bu cocuk büyük hata yaptı arkasında durdunuuz sonuc bu
ridvaan sen nasil bir yagcisinnn
üç kuruşluk pirim alacağı için ülkesinin milli takımını satan adama az bile.
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