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Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman örneği

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.12.2020 10:16 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu. Öte yandan Aykut Kocaman döneminden örnek gösteren ünlü futbol yorumcusu, "Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var. Bir Malatya maçı vardı Fenerbahçe'nin elenmişti. Aykut hoca aldı takımı Topuk Yaylası'na götürdü 10 gün" dedi.

Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman örneği

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe gündemine dair yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin sonuçtan bağımsız olarak kamp yapması gerektiğini dile getiren Dilmen, "Fenerbahçe'de Başakşehir maçının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe hangi sonucu alırsa alsın, önümüzdeki hafta bay olduğu için gerekirse aileleriyle gitsinler Antalya'da 'Biz hangi kulüpte oynuyoruz, bizim kaç milyon taraftarımız var?' desinler" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman döneminden örnek veren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin Başakşehir maçından sonra 4 Ocak'a kadar maçı yok. Yarın skor ne olursa olsun, Emre Belözoğlu'nun takımı toplayıp, aileleriyle Antalya'ya götürmesi lazım. Bir Malatya maçı vardı Fenerbahçe'nin elenmişti. Aykut Hoca da istifa ediyordu. O gün de tesadüfen bir yemekteydik Aziz Bey'le, 'Olmaz öyle falan' dedi. Aykut hoca aldı takımı Topuk Yaylası'na götürdü 10 gün. Gider dinlenirsin Antalya'da, yılbaşını geçirirsiniz. Fenerbahçe kazansa da kaybetse de mental tedaviye ihtiyacı var. Kopukluk hissediyoruz çünkü" dedi.

Fenerbahçe'deki problemin kopukluk olduğunu vurgulayan Dilmen, "Yıpratıcı maçlar oynadı Fenerbahçe. Kalecisi dönüyor. Fenerbahçeliler'den 10 kişiye sorsak 6-7 tanesi önde Valencia - Perotti - Samatta der. Üçü de yok. Sosa var mı yok mu bilmiyorum. Maçta da yarın akşam biz 3 ihtimali çok rahat konuşabiliriz. İki takım da kazansa sürpriz olmaz. Pelkas ve Ozan'ın olmaması önemli ama problem farklı. Kazansan da kaybetsen de birlikteliğin kazanılması gerekiyor. Burası Fenerbahçe, toparlamak için bir fırsattır" şeklinde konuştu.


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