Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman örneği

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe gündemine dair yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin sonuçtan bağımsız olarak kamp yapması gerektiğini dile getiren Dilmen, "Fenerbahçe'de Başakşehir maçının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe hangi sonucu alırsa alsın, önümüzdeki hafta bay olduğu için gerekirse aileleriyle gitsinler Antalya'da 'Biz hangi kulüpte oynuyoruz, bizim kaç milyon taraftarımız var?' desinler" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman döneminden örnek veren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin Başakşehir maçından sonra 4 Ocak'a kadar maçı yok. Yarın skor ne olursa olsun, Emre Belözoğlu'nun takımı toplayıp, aileleriyle Antalya'ya götürmesi lazım. Bir Malatya maçı vardı Fenerbahçe'nin elenmişti. Aykut Hoca da istifa ediyordu. O gün de tesadüfen bir yemekteydik Aziz Bey'le, 'Olmaz öyle falan' dedi. Aykut hoca aldı takımı Topuk Yaylası'na götürdü 10 gün. Gider dinlenirsin Antalya'da, yılbaşını geçirirsiniz. Fenerbahçe kazansa da kaybetse de mental tedaviye ihtiyacı var. Kopukluk hissediyoruz çünkü" dedi.